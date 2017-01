Van Hanegem zet vraagtekens: ‘Een soort Messias is bij PSV neergestreken’

Door onder meer een doelpunt van Marco van Ginkel zegevierde PSV zaterdag met 2-0 over Excelsior. Het was voor de van Chelsea gehuurde middenvelder zijn officiële rentree in het tricot van de Eindhovenaren, nadat hij in de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen ook al op huurbasis voor PSV was uitgekomen.

"Bij PSV is met Van Ginkel een soort Messias in Eindhoven neergestreken", zo stelt Willem van Hanegem met een kritisch oog, in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer erkent dat de middenvelder vorig seizoen een belangrijke rol in de landstitel van PSV speelde en dat hij nu in zijn eerste duel ook meteen zijn stempel drukte. "Maar je kunt mij niet wijsmaken dat het voor de winterstop zo slecht was in Eindhoven omdat hij er niet was."

"Net zo goed als ik mensen maar hoor zeggen 'maar Jürgen Locadia ontbreekt nog'. Alsof hij opeens de ontbrekende schakel is", zo besluit Van Hanegem. PSV staat derde in de Eredivisie, met een achterstand van acht punten op lijstaanvoerder Feyenoord. Nummer twee Ajax verzamelde tot dusver drie punten meer dan de titelverdediger.