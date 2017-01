Van Hooijdonk: ‘Als ik Amin Younes was, zou ik me zorgen maken’

Ajax kende zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3 winst) met Justin Kluivert een opvallende debutant. De zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert is in de optiek van Co Adriaanse 'een jongen met enorm veel mogelijkheden'. "Hij kan een man passeren en heeft ook een goede pass", zo vertelde de trainer in ruste bij Studio Voetbal.

Pierre van Hooijdonk ging een stapje verder: "Dit is uitzonderlijk. Weinig jongens van zeventien heb ik zo zien debuteren. Als ik Amin Younes was, zou ik me zorgen maken." Sjoerd Mossou houdt een slag om de arm en geeft aan dat mensen bij Ajax al snel op de stoelen stonden. "Ook bij Anwar El Ghazi en Riechedly Bazoer. En Lucas Andersen was de nieuwe Laudrup", zo benadrukte de journalist van het Algemeen Dagblad.

Jan Smit liet droogjes weten dat Kluivert niet het enige talent is met de naam Justin. "Bij ons debuteerde Justin Hoogma ook op zijn zeventiende", vertelde de voorzitter van Heracles Almelo. "Ook met een bekende vader. Ik ben benieuwd naar het duel tussen Kluivert en Hoogma."