Real Madrid lijdt eerste nederlaag sinds april 2016

Real Madrid heeft zondagavond de eerste nederlaag sinds 6 april 2016 geleden. Het team van Zinédine Zidane leek op een minimale overwinning bij Sevilla af te stevenen, maar een eigen doelpunt van Sergio Ramos en een voltreffer van Stevan Jovetic zorgden ervoor dat de drie punten naar de Andalusiërs gingen: 2-1. Real Madrid blijft zodoende op veertig punten steken, met één en twee punten meer dan respectievelijk Sevilla en Barcelona. De lijstaanvoerder heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

De eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuan was zonder meer intens te noemen. Sevilla had meer balbezit, met Steven N´Zonzi als uitblinker, maar Real Madrid wist de aanvallen van de thuisploeg af te weren. Het was de ploeg van Zidane die de beste kans in de eerste 45 minuten kreeg. Zes minuten voor rust kreeg Cristiano Ronaldo de bal van Karim Benzema en schoot hij het leer te diagonaal richting het doel van Sergio Rico.

Na de onderbreking ging het duel op en neer. Wissam Ben Yedder was het eindstation van een goede aanval van Sevilla, maar oog in oog met Keylor Navas kwam de doelman als winnaar uit de strijd. Luttele minuten later volgde een dubbele redding van Rico, om een doelpunt van Ronaldo te voorkomen.

Real Madrid nam na ruim een uur de leiding. Daniel Carvajal werd onderuit gehaald door Rico en de scheidsrechterlijke leiding wees naar de stip: Ronaldo maakte vanaf elf meter geen enkele fout. Het scorebord kwam zes minuten voor het einde echter nog een keer in beweging. Na een vrije trap van Pablo Sarabia werkte Ramos het leer achter zijn eigen doelman. Het was voor de verdediger zijn allereerste eigen doelpunt in competitieverband. Een heerlijke inzet van Jovetic in de extra tijd bezorgde Sevilla vervolgens de zege en Real Madrid de eerste nederlaag na veertig wedstrijden.