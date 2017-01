Klopp looft tiener van Liverpool: ‘Meteen tegen Martial, wat een jongen’

Lang had Liverpool zicht op een overwinning op Old Trafford. In de slotfase zag het Manchester United toch nog langszij komen door een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic. Trainer Jürgen Klopp was tevreden over het spel van zijn ploeg, maar was teleurgesteld dat zijn ploeg in de laatste minuten nog een doelpunt weggaf.

“Morgen kan ik tevreden zijn met dit resultaat, maar nu ben ik dat alleen over ons spel”, zegt de Duitse oefenmeester in de Britse media. “We waren de betere ploeg, speelden het beste voetbal, hadden een beter plan. De jongens hebben het heel goed gedaan. Het was zo intens, vooral omdat Manchester United in de slotfase de lange bal ging spelen. Het was een onrustige wedstrijd, er was veel actie in de slotfase.”

Klopp ruimde in zijn basiself een plaats in voor de achttienjarige Trent Alexander-Arnold. De rechterverdediger oogstte lof van zijn trainer. “Hij heeft uitstekend gespeeld. Het is goed dat we hem hebben en dat we hem nu konden laten zien aan de supporters. Hij moest meteen tegenover Anthony Martial spelen, een van de snelste spelers van de Premier League. Hij had een paar minuten nodig om zich aan te passen, maar deed het goed. Wat een jongen."