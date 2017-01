Senegal boekt eerste zege, twee doelpunten Mahrez bij remise Algerije

In Groep B van de Afrika Cup heeft Senegal de eerste overwinning van het toernooi geboekt. Les Lions de la Taranga wonnen met 0-2 van Tunesië. Riyad Mahrez speelde met twee doelpunten een belangrijke rol in het 2-2 gelijkspel van titelkandidaat Algerije tegen Zimbabwe.

Algerije - Zimbabwe 2-2

Het Algerije van Georges Leekens, met Afrikaans Speler van het Jaar Riyad Mahrez binnen de gelederen, geldt als een van de topfavorieten voor de eindzege en begon ook goed tegen Zimbabwe. Mahrez scoorde binnen twaalf minuten op fraaie wijze. Vanaf de rechterflank trok de spelmaker naar binnen en zijn indraaiende schoot vloog via de paal achter keeper Tatenda Mukuruva.

Toch wist het frisse en frivole Zimbabwe de wedstrijd nog voor rust te kantelen. Kudakwashe Mahachi vuurde the Warriors op gelijke hoogte en een strafschop van Nyasha Mushekwi betekende de 1-2. Mokhtar Belkhiter had Onismor Bhasera neergehaald. Na rust zocht Algerije de aanval en kopte Rami Bensebaini op de lat uit een hoekschop. Het offensief leverde uiteindelijk de gelijkmaker op, want Mahrez scoorde acht minuten voor tijd van afstand nadat doelman Mukuruva de bal liet glippen.

Tunesië-Senegal 0-2

Voor Tunesië had er meer in het vat gezeten dan de nederlaag die het leed tegen Senegal. De ploeg van trainer Henri Kasperczak stapelde in het duel kans op kans, maar het gebrek aan scorend vermogen brak de Tunesiërs uiteindelijk op. Al na enkele minuten spelen kopte Ahmed Akaichi net naast. Ondanks dat de Tunesiërs in de beginfase het beste van het spel hadden, keken ze na tien minuten spelen al tegen een achterstand aan. Aymen Abdennour vloerde Cheikhou Kouyaté in het strafschopgebied, waarna Sadio Mané de gegeven strafschop benutte. Nog voor rust kopte Kara Mbodji de 0-2 binnen uit een hoekschop.

Tunesië zat niet bij de pakken neer en ging de tweede helft in de aanval. Onder meer Akaichi, Youssef Mzakni en invaller Wahbi Khazri kregen kansen, maar telkens strandde de bal net naast of op doelman Abdoulaye Diallo. Het meest dichtbij een Tunesische treffer was nog Senegalees Kara Mbodji, die de bal op de paal van zijn eigen doel schoot.