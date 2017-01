Porto profiteert optimaal van puntverlies concurrentie met ruime winst

Waar Benfica en Sporting zaterdagavond punten lieten liggen, heeft FC Porto geen fout gemaakt. Os Dragões wonnen in eigen huis met 3-0 van laagvlieger Moreirense, dat de gehele tweede helft met tien man speelde. De achterstand op koploper Benfica bedraagt nu nog vier punten.

Toen Moreirense-middenvelder Francisco Geraldes vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg voor het onderbreken van een counter, was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. FC Porto stond op dat moment al met 2-0 voor, door doelpunten van Óliver Torres en André Silva. Voor de pas 21-jarige spits betekende het al zijn zestiende treffer van het seizoen, waarmee hij een belangrijke rol speelt in het elftal van trainer Nuno. Voor doelman Iker Casillas was het een rustige avond. Alleen vroeg in de eerste helft moest de Spanjaard reddend optreden na een schot van Geraldes.

Doordat FC Porto na rust een man meer had, speelde het spel zich met name af op de helft van Moreirense. Doelman Giorgi Makaridze hield zijn ploeg lang op de been en had onder meer antwoord op schoten van André Silva en Diogo Jota. Na een uur spelen moest de Georgiër toch de derde treffer toestaan, toen Iván Marcano volledig vrijstaand binnen kon koppen. Het bleek de laatste treffer van het duel, mede doordat FC Porto wat gas terug nam.