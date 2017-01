Kluivert: ‘Ik durfde het nog niet aan Lasse Schöne te vragen’

In de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle maakte Justin Kluivert zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Het optreden smaakt naar meer voor de zeventienjarige aanvaller. Een mogelijk vertrek van Anwar El Ghazi zou de kans op speeltijd vergroten voor de aanvaller, zo weet hij.

El Ghazi wordt in verband gebracht met een vertrek naar het Franse Lille. Voor Kluivert heeft een vertrek van de buitenspeler ook voordelen. “Ja, een concurrent minder, dat wel”, beaamt de jongeling tegenover De Telegraaf. “Als hij ergens een mooie kans kan grijpen, is het hem gegund. Maar als hij hier kan blijven, is het hem ook gegund. Ik wacht rustig op mijn tijd en als er ruimte voor mij is, dan sta ik er altijd.”

Overigens vindt Kluivert het niet erg om zijn minuten bij Jong Ajax te maken. De aanvaller speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Jupiler League, waarin hij twee keer scoorde. “Ik zit nog niet vast bij de A-selectie. Ik ontwikkel mij goed bij Jong Ajax, waar ik goede wedstrijden heb gespeeld in de Jupiler League. Nu ook dit. Als je het goed doet, weet je het maar nooit.”

Kluivert wilde zondag de strafschop nemen die Ajax in de 54e minuut toegekend kreeg. Toch durfde hij het niet te vragen aan Lasse Schöne, die de penalty benutte en de openingstreffer maakte. "Ik vroeg aan Anwar of ik de bal mocht nemen. Die vertelde dat ik bij Schöne moest zijn. Nou, aan hem durfde ik het nog niet te vragen."