NEC’er wacht op groen licht: ‘Giovani en Cole zijn goede namen, ja’

NEC en Los Angeles Galaxy zijn in onderhandeling over Gregor Breinburg en de middenvelder heeft bevestigd dat hij waarschijnlijk naar de Major League Soccer vertrekt. “De kans dat is aanwezig dat ik wegga”, zei hij tegen FOX Sports.

“Er is een bod gedaan door LA Galaxy. Het ligt bij de clubs nu. Ik heb vandaag nog een wedstrijd gespeeld, we zien het volgende week wel”, vertelde de aanvoerder zondagmiddag na de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II.

Als Breinburg naar LA Galaxy vertrekt, dan komt hij samen te spelen met enkele voetballers van naam: “Giovani dos Santos en Ashley Cole spelen daar. Goede namen, ja.” De Gelderlander meldde woensdag nog dat een eerste voorstel door NEC al was afgeslagen.