Jans vergelijkt handhaving met start WOII: ‘Je kan niks beloven’

Door de nederlaag tegen Ajax blijft PEC Zwolle in de degradatiezone verkeren. Toch is trainer Ron Jans ervan overtuigd dat hij zijn ploeg in de Eredivisie kan houden. Een belofte wilde de oefenmeester er echter niet van maken en legde met een opvallende vergelijking uit waarom niet.

“We kunnen wel iets beloven, maar de minister-president zei voor de Tweede Wereldoorlog ook dat we rustig konden gaan slapen. Drie dagen later spraken we Duits. Wat dat betreft moeten we oppassen met beloftes”, zegt Jans in gesprek met FOX Sports. PEC Zwolle staat momenteel op de zestiende plaats, met veertien punten uit achttien wedstrijden.

De afstand tot de veilige plek vijftien is slechts twee punten momenteel. “Wij doen er alles aan om in de Eredivisie te blijven. Als we dat volhouden, ben ik ervan overtuigd dat we erin blijven”, zegt de trainer van PEC Zwolle, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Jans vindt de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog dan ook niet misplaatst. “Waarom? Het is misschien wat overdreven deze vergelijking, maar de strekking is dat je niets kunt beloven.”