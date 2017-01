Teleurstellende middag voor Advocaat; Lens bewijst opnieuw waarde

Fenerbahçe heeft in de strijd om het kampioenschap twee punten laten liggen. De Gele Kanaries knokten zich zondagavond twee keer terug van een achterstand, maar bleven wel op een 2-2 gelijkspel tegen Adanaspor steken. Fenerbahçe staat nu met 32 punten op de vierde plaats in de Süper Lig.

Fenerbahçe kende een valse start in de eigen Ülker Arena, want Magaye Gueye maakte er na een kwart wedstrijd na voorbereidend werk van Renan Foguinha 0-1 van. De Senegalees is nu bij negen van de vijftien Süper Lig-doelpunten van zijn ploeg dit seizoen betrokken geweest. Fenerbahçe, dat kort voor de openingstreffer nog recht dacht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding op Souza, kwam vijf minuten voor rust terug. Mehmet Topal pikte de bal op na een voorzet van Jeremain Lens en hamerde raak: 1-1.

De formatie van Dick Advocaat hoopte door te drukken, maar incasseerde op slag van rust nog de 1-2 van Roni. Fenerbahçe had echter nog een hele helft om orde op zaken te stellen en deed dat ook voor een gedeelte, want Fernandão redde een punt voor de gastheer. De Braziliaan scoorde na 78 minuten na een strafschop en een minuut later kwam Robin van Persie nog als invaller binnen de lijnen. De Nederlander kon Fenerbahçe echter niet aan een winnende treffer helpen.