Ibrahimovic redt met late kopbal punt voor Man United

Manchester United en Liverpool hebben de punten gedeeld. James Milner schoot de formatie van Jürgen Klopp op voorsprong, maar door een late kopbal van Zlatan Ibrahimovic werd het nog gelijk. The Mancunians zijn nu al twaalf competitieduels ongeslagen, maar hun achterstand op koploper Chelsea en de gedeelde nummer twee Liverpool blijft respectievelijk twaalf en vijf punten bedragen.

Man United was in het eerste half uur de bovenliggende partij, maar zocht met een achterstand de kleedkamer op. Paul Pogba maakte na 27 minuten hands in het strafschopgebied en daarop kon James Milner vanaf elf meter de score openen: 0-1. Het was de eerste serieuze kans voor Liverpool, want daarvoor was eigenlijk alleen de thuisploeg gevaarlijk geweest: Anthony Martial liep zich stuk op de verdediging, Ibrahimovic profiteerde bijna van geklungel achterin van Liverpool en Paul Pogba prikte de bal in kansrijke positie naast. Liverpool brak na die mogelijkheden de ban.

The Reds groeiden vervolgens in de wedstrijd, maar moesten nog wel twee mogelijkheden voor de gastheer toestaan: Simon Mignolet stopte een harde vrije trap van Ibrahimovic en hield ook Henrikh Mkhitaryan van scoren af. José Mourinho greep bij de thee in en slachtofferde Michael Carrick ten faveure van Wayne Rooney. De middenvelder kon het verschil echter niet maken en tot veel grote kansen kwam Man United in de tweede helft niet. Mkhitaryan deed een poging en Pogba mikte naast, maar veel verder kwam men lange tijd niet op Old Trafford.

Liverpool had het duel halverwege de tweede helft kunnen beslissen, maar Adam Lallana’s schot werd gekeerd door David de Gea en daardoor bleef Man United hoop houden op een resultaat. Die hoop was terecht, want na 84 minuten maakte Ibrahimovic er met een knappe kopbal 1-1 van. Marouane Fellaini had in de actie daarvoor nog tegen het aluminium gekopt. Beide partijen probeerden in de slotfase nog om het duel niet onbeslist te laten eindigen, maar serieuze mogelijkheden bleven uit. Georginio Wijnaldum deed in de blessuretijd nog een poging, maar mikte recht op De Gea.