Productieve Grot staat weer op en roept opmars van Willem II een halt toe

NEC heeft Willem II zondag de eerste nederlaag sinds 5 november 2016 toegediend. De Tilburgers waren vijf opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, maar verloren ditmaal in eigen huis met 0-1. Jay-Roy Grot maakte het enige doelpunt in de verder matige wedstrijd. Het was alweer het vierde doelpunt in de laatste vier Eredivisieduels van de achttienjarige aanvaller.

Willem II en NEC kenden met vier zeges, acht remises en zes nederlagen een identieke eerste seizoenshelft en stonden dan ook naast elkaar op de ranglijst. Ook op het veld waren de verschillen aanvankelijk klein. Beide ploegen startten fel aan de wedstrijd, wat al vroeg leidde tot kansen. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud-Willem II'er Piet van Bladel was de eerste mogelijkheid voor Thom Haye, wiens poging vanuit een lastige positie rakelings naast zeilde. Aan de overzijde lette Kostas Lamprou goed op na een schot van André Fomitschow. Grot zag zijn gevaarlijke kopbal geblokkeerd worden.

Vervolgens nam Willem II het initiatief over, al bleef het een open wedstrijd. Omdat beide ploegen niet altijd even zorgvuldig opereerden, was van uitgespeelde kansen zelden sprake. NEC, zonder winteraanwinsten Jordan Larsson, Lorenzo Burnet en Ali Messaoud in het basiselftal, moest het voornamelijk hebben van de tegenstoot. Willem II liet zich meermaals gelden. Een uithaal van Jordy Croux leverde geen problemen op voor keeper Joris Delle en ook Haye kende geen succes in de afronding. Haye had daarvoor overigens een flinke tik gekregen van Janio Bikel, waardoor het even onzeker was of hij door kon. Grot van NEC stelde Lamprou nog eens op de proef, maar het bleef bij 0-0.

Het spel werd er na rust niet beter op. Door misverstanden over en weer zetten beide teams weinig goede aanvallen op poten en was gevaar voor beide doelen zeldzaam. Peter Hyballa opteerde na een klein uur voor een dubbele wissel: Larsson, de zoon van Henrik, maakte zijn debuut en ook Ferdi Kadioglu kwam binnen de lijnen. Laatstgenoemde kwam al gauw tot een doelpoging na een combinatie met Grot. Namens Willem II probeerde Erik Falkenburg het na een hoekschop, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen. Of de wedstrijd een winnaar verdiende viel te betwijfelen, maar die kwam er toch. Een kwartier voor tijd ontving Grot de bal in het strafschopgebied, hield hij het leer goed bij zich en scoorde de jongeling uit de draai.