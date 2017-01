Anastasiou: ‘Tegen de grote ploegen weet je dat zij altijd het voordeel krijgen’

Yannis Anastasiou baalt van de manier waarop Feyenoord zondag op voorsprong kwam tegen Roda JC Kerkrade. Dirk Kuyt opende halverwege de tweede helft de score vanuit buitenspelpositie; Eljero Elia zou er later 0-2 van maken. "Tegen de grote ploegen weet je dat zij altijd het voordeel krijgen", bromt de Griekse trainer van Roda JC.

Collega Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord noemt het moeilijk te zien voor de arbitrage. "Het was heel minimaal. Hij kan fluiten of niet", vertelt de trainer bij FOX Sports over Kevin Blom. "Maar het is meestal wel een signaal als de tegenstander niet protesteert. Dat betekent vaak dat het beide kanten op kan gaan. Het is ook moeilijk te zien hoor, ook voor de grensrechter, maar ik ben blij dat hij het doelpunt goedkeurt."

Blom spreekt na afloop van een fout. "Als we de beelden terugkijken, zie je dat hij dertig centimeter buitenspel staat", erkent de arbiter in gesprek met de NOS. "Het was dus buitenspel. We hadden het doelpunt absoluut moeten afkeuren." Na afloop sprak Blom uitgebreid met zijn grensrechter over het moment. Hij benadrukt dat zulke situaties met het blote oog moeilijk te beoordelen zijn. "Dit is niet verwijtbaar voor mijn assistent-scheidsrechter."