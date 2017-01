Dortmund verkoopt spits en incasseert acht miljoen

Omar Abdulrahman vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Turkije. Trabzonspor hoopt zich namelijk te versterken met de aanvallende middenvelder uit de Verenigde Arabische Emiraten. (Habertürk)

We zien Marko Jevtovic binnenkort mogelijk terug in de Eredivisie. De verdedigende middenvelder van Partizan Belgrado geniet concrete interesse uit de Eredivisie. (Novosti)