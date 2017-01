Getergde Ziyech: ‘Daar heb ik in het begin even moeite mee gehad’

Hakim Ziyech speelde zondag niet groots, maar was met twee doelpunten wel belangrijk voor Ajax. De aanvallende middenvelder had ook in Gabon kunnen zijn voor de Afrika Cup, maar bondscoach Hervé Renard besloot hem niet mee te nemen.

“Dat was wel een extra motivatie, al ben ik altijd wel getergd”, aldus Ziyech voor de camera van FOX Sports. “Ja shit, ik zit er niet bij, dacht ik. Daar heb ik in het begin wel even moeite mee gehad. Of ik een uitleg heb gekregen? Nee, al kan ik daar weinig mee. Ik focus me nu gewoon op alles wat komen gaat.”

Trainer Peter Bosz liet zich na afloop nog kritisch uit over Ziyech, omdat hij de Marokkaans international in de eerste helft niet goed vond spelen. “Het hele team speelde een slordige en slappe eerste helft.” Ziyech scoorde overigens voor het eerst twee keer in één wedstrijd voor Ajax.