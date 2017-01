Frustratie bij Bosz ondanks overwinning: ‘We speelden zo slecht’

Ajax boekte zondag een 1-3 overwinning op PEC Zwolle, maar zonder moeite ging dat niet. Peter Bosz was na afloop dan ook niet tevreden, zo liet de trainer van de Amsterdammers weten voor de camera van FOX Sports.

Bosz zei zich te willen ‘beperken’ tot de overwinning: “Ik vond het niet best. Als je vijf punten voor staat en zij drie schorsingen hebben, dan moet je gewoon fel beginnen, ze bij de strot pakken, maar dat was het laatste wat we deden. We speelden zo slecht”, doelde Bosz op het spel van Ajax in de eerste helft.

Bosz durfde ook in de spiegel te kijken: “Ik had het voor de tijd moeten doen, dat is mij schijnbaar niet gelukt.” De NOS bevroeg Bosz later nog naar de situatie van Anwar El Ghazi: “Hij zit in mijn selectie en zolang ik hem beter vind dan een ander, dan speelt hij. Of er nog iemand bij komt? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over.”