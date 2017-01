Ziyech: ‘Nee, Feyenoord is geen topfavoriet, wij zijn topfavoriet’

Hakim Ziyech ziet Feyenoord niet als topfavoriet in de strijd om de landstitel. De koploper van de Eredivisie boekte zondag een 0-2 zege bij Roda JC Kerkrade en behield daardoor een voorsprong van vijf punten op Ajax, dat zelf met 1-3 te sterk was voor PEC Zwolle. Ondanks het verschil op de ranglijst eist Ziyech de favorietenrol op voor Ajax.

"Nee, Feyenoord is geen topfavoriet. Wij zijn topfavoriet. Wij doen niet onder voor Feyenoord en PSV en voetballend hebben we een beter team", oordeelt de smaakmaker, goed voor twee doelpunten in Zwolle, in gesprek met FOX Sports. "We moeten voorlopig naar onszelf kijken, elke wedstrijd volle bak gaan, dominant zijn en winnen."

Ajax startte stroef op bezoek bij PEC. Ziyech merkte dat zijn ploeg 'niet echt' druk kon zetten, slordig speelde en de tweede bal onvoldoende wist te veroveren. "Ik denk dat wij met het resultaat wel tevreden kunnen zijn, maar niet met het spel", concludeert de aanvallende middenvelder dan ook.