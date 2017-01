Vitesse wint eenvoudig in Arnhem en wipt over FC Twente heen

Vitesse is het kalenderjaar begonnen met een simpele overwinning. Het elftal van Henk Fraser was in het eigen Gelredome duidelijk een maatje te groot voor FC Twente, dat zich op de ranglijst gepasseerd ziet door Vitesse: 3-1.

De Arnhemmers legden de basis voor de zege in een sterke eerste helft. Nadat Adnane Tighadouini en Guram Kashia eerder nog Twente-doelman Nick Marsman op hun pad hadden gevonden, was het Lewis Baker die de score na een kwartier opende. De Chelsea-huurling ontving de bal in het strafschopgebied van de Tukkers van Ricky van Wolfswinkel en haalde de trekker succesvol over.

Even later scoorde de spits zelf. Milot Rashica bereikte de opgestoomde Kelvin Leerdam aan de rechterkant, waarna de vleugelverdediger een perfecte voorzet in huis had op Van Wolfswinkel. Laatstgenoemde gleed het leder eenvoudig tegen de touwen en tekende zo voor zijn negende competitietreffer deze jaargang. Twente trad aan met vijf verdedigers en kon Vitesse nauwelijks verontrusten in het eerste bedrijf.

Vlak na de thee gooide de thuisploeg de ontmoeting definitief op slot. Peet Bijen speelde de bal op kinderlijke wijze in de voeten van Van Wolfswinkel, die Rashica aan het werk zette. De spelmaker speelde Stefan Thesker uit en liet Marsman vervolgens kansloos. In de slotfase zorgde Mateusz Klich vanaf de stip nog wel voor de eretreffer voor Twente en ontving Baker een rode kaart, maar Vitesse zou verder niet meer in de problemen komen.