Koeman doet oude vriend Guardiola pijn met fikse afstraffing

Manchester City moet voorlopig een pas op de plaats maken in de Engelse titelrace. Het team van Josep Guardiola leed op bezoek bij Everton een zeer pijnlijke nederlaag en kijkt nu tegen een achterstand van liefst tien punten aan op koploper Chelsea: 4-0.

Everton is bezig aan een ijzersterke reeks op het eigen Goodison Park. Het elftal van Ronald Koeman verloor slechts één keer in de laatste vijftien competitiewedstrijden voor eigen publiek en maakte het ook City lastig. De thuisploeg ging fanatiek van start en dacht na tien minuten spelen te scoren toen Kevin Mirallas de bal achter Claudio Bravo werkte. Het doelpunt van de Belg werd echter afgekeurd vanwege buitenspel door scheidsrechter Mark Clattenburg.

Even later kwamen the Toffees alsnog op voorsprong. Mirallas ontsnapte aan de aandacht van Yaya Touré en stelde landsgenoot Romelu Lukaku in de gelegenheid zijn twaalfde competitiedoelpunt dit seizoen te maken. De bezoekers maakten een slordige indruk in het eerste bedrijf en oogden andermaal kwetsbaar achterin. Toch kreeg City op slag van rust een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, toen Gaël Clichy de bal op het hoofd van teamgenoot Bacary Sagna plaatste. De poging van de Franse rechtervleugelverdediger werd achter op de lijn weggehaald door Tom Davies.

Die misser kwam the Citizens vlak na rust duur te staan. Ross Barkley lanceerde de uitblinkende Mirallas en die liet Bravo vervolgens kansloos met een verwoestende uithaal in de verre hoek. Everton plooide vervolgens terug op eigen helft en bleef uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig op de been tegen een tam City, dat in de slotfase nog twee treffers incasseerde door toedoen van Davies en Ademola Lookman.