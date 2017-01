Ajax neemt binnen minuut afstand van PEC Zwolle

Koploper Feyenoord opende de tweede seizoenshelft met een overwinning op Roda JC Kerkrade en gaf Ajax zodoende in Zwolle meteen huiswerk mee. De nummer twee van de Eredivisie maakte echter geen fout tegen PEC Zwolle en stapte uiteindelijk met een 1-3 overwinning het veld af. De eerste twee Amsterdamse treffers vielen zo’n tien minuten na rust binnen het tijdsbestek van een minuut, waardoor Ajax de wedstrijd stevig in handen nam. De achterstand op Feyenoord bedraagt nu weer vijf punten.

Ajax wist dus dat het moest winnen om de achterstand te beperken, maar het was de thuisploeg die in de openingsfase voor het eerst voorzichtig gevaarlijk werd. Ted van de Pavert kon de bal na ruim vijf minuten spelen voorzetten, waarna Nicolai Brock-Madsen net een teenlengte tekort kwam om de 1-0 binnen te tikken. De bezoekers ontsnapten een minuut of tien later na balverlies van Joël Veltman nogmaals toen Brock-Madsen uit de kluts er net niet in slaagde om af te werken.

Die situatie leek Ajax ietwat wakker te schudden, want de Amsterdammers kregen het duel daarna wat meer in handen. Via Davy Klaassen en Daley Sinkgraven werd de eerste goede aanval opgezet en met nog een kwartier te gaan kreeg Anwar El Ghazi de beste kans van de eerste helft. De vleugelspeler, die werd weggestuurd door Hakim Ziyech, schoot echter recht op de vuisten van Mickey van der Hart. Vijf minuten voor het fluitsignaal beleefde Justin Kluivert een mooie primeur: de buitenspeler maakte na een blessure van Amin Younes zijn Eredivisie-debuut.

Die invaller liet zich vlak na rust meteen zien met een goede actie, maar El Ghazi kwam net tekort om zijn voorbereidende werk tot een doelpunt te promoveren. Die laatste had tien minuten na de thee meer geluk: Philippe Sandler hield de buitenspeler vast in het strafschopgebied, waarna Lasse Schöne vanaf elf meter aan mocht leggen. De Deen schoot de strafschop onberispelijk binnen en zag zijn ploeg nog geen minuut later verder afstand nemen.

Veltman stuurde Ziyech diep, waarna de spelmaker zich ontdeed van Sandler en vanuit de draai knap raak schoot. Ajax leek de wedstrijd daarna eenvoudig uit te kunnen gaan spelen, maar Brock-Madsen kopte op aangeven van Queensy Menig met nog een kleine twintig minuten te gaan de spanning weer terug in de wedstrijd. Dit was echter van korte duur, want vlak daarna volgde de beslissing via opnieuw Ziyech. De middenvelder veroverde zelf de bal, stoomde op richting Van der Hart en rondde af.