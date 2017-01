‘De Chinese Droom’ - Maatregel zet transfermarkt plots op zijn kop

PEKING - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering I: over hoe een drastische maatregel de transfermarkt mogelijk op zijn kop zet.



De transfermarkt in China is nog 41 dagen geopend en tot dusverre werden er al 140 transfers afgerond in de winterse window. Er werd ook weer een blik met bekende buitenlandse spelers opengetrokken, want Oscar, Axel Witsel, Carlos Tévez, Nemanja Gudelj, Odil Akhmedov, John Obi Mikel, Ezequiel Lavezzi en Tjaronn Chery tekenden allemaal bij een club in het Verre Oosten. De kans is echter groot dat een aantal van deze namen zes weken voor de start van het seizoen op zoek moet naar een nieuwe club en dat is het directe gevolg van een maatregel van de Chinese voetbalbond die de voetbalclubs afgelopen zondag hevig verraste.

Van de CSL mogen de clubs in competitieverband nog maar drie buitenlandse voetballers opstellen, terwijl dat aantal vorig seizoen - en sinds 2009 - nog op vier (plus eventueel een extra speler uit Azië) lag. Daarnaast wordt het de clubs verplicht om niet meer dan vijf buitenlanders op de loonlijst te hebben staan en om ten minste één Chinees van onder de 23 jaar op te stellen. In de praktijk komt het erop neer dat een club straks twee buitenlanders minder mag opstellen, terwijl de transferpolitiek van veel clubs er juist op gericht is om goede buitenlanders aan te trekken. “De vraag is niet langer ‘wie koop ik?’, maar ‘wie verkoop ik?’”, concludeerde Li Xuan. Die krant kreeg bijval van andere media in het op drie na grootste land ter wereld.

“De negatieve effecten zullen immens zijn”, zo zei verslaggever Meng Wei. “De buitenlandse media zullen hier vol opspringen.” Naast het feit dat de clubs hun transferbeleid opeens moeten aanpassen worden er ook veel vraagtekens geplaatst bij de hoge mate van politieke inmenging in de sport. “De nieuwe regel is eigenlijk niet door de voetbalbond geïntroduceerd, maar door het Ministerie van Sport. Dat is de algehele consensus. Men heeft de voetbalbond laten weten dat deze nieuwe policy niet onderhandelbaar is. Dit is een bevel geweest”, zo schreef Sports in een kritische analyse. De website voegde er echter ook aan toe dat er ook voordelen zitten aan het strengere buitenlandbeleid in de voetballerij.

“De Onder-23-spelers zijn de lachende derde. China wil het WK van 2026 binnenhalen en op dat toernooi wil men al succes boeken. De huidige Onder-23-generatie is tegen die tijd ongeveer dertig jaar oud. Dat is vaak een gouden generatie. Die spelers krijgen nu de kans om zich te verbeteren en om zich op het WK van 2026 voor te bereiden.” Het is echter de vraag of de huidige Onder-23-generatie van China goed genoeg zal zijn om het beter te doen dan de huidige nationale ploeg. Heel veel is daar in ieder geval niet voor nodig, want het China van bondscoach Marcello Lippi staat er dramatisch voor in de kwalificatiereeks. Met nog zes groepsduels te gaan is de achterstand op Oezbekistan (de derde plaats is goed voor een ticket voor de play-offs voor het WK in Rusland) opgelopen tot zeven punten.

Een ander effect van de koerswijziging is een stijging van de marktwaarde van Chinese voetballers, want die spelers moeten nu vaker worden opgesteld en worden daardoor automatisch gewilder. Nóg gewilder, want afgelopen vrijdag werd nog maar eens onderstreept dat er al veel betaald wordt voor Chinezen. De 27-jarige rechtsbuiten Zhang Chengdong (foto, linksboven), die ook als back uit de voeten kan, maakte namelijk voor 20,44 miljoen euro de overstap van Beijing Guoan naar Hebei China Fortune en werd met dat bedrag de duurste Chinees aller tijden. Eerder werd er ook al relatief veel betaald voor spelers als Jinhao Bi (11,1 miljoen euro), Yanyang Jin (10,8 miljoen), Lu Zhang (9,7 miljoen) en Ke Sun (9,2 miljoen).

Maar wat is de reden van het ingrijpen van het ministerie van president Xi Jinping? De voornaamste motivatie is om Chinees talent zich makkelijker en sneller te laten ontplooien en een andere reden zou de ‘transfergekte’ zijn. De autoriteiten stimuleerden aankopen, maar kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat er buitensporige transfersommen en salarissen werden betaald aan voetballers die dat misschien niet waard waren. Daarom werd er onlangs ook al een salarisplafond voorgesteld, ook al is dat plan nog niet doorgevoerd. “Het constante spenden van clubs als Shanghai SIPG heeft de aandacht van boven getrokken. Door de nieuwe regel zullen de clubs onvermijdelijk moeten snijden en dure buitenlandse voetballers moeten lozen”, zo viel er in het stuk van Sports te lezen.

De website SINA Sports vatte de bijzondere situatie als volgt samen: “De lieden van de voetbalbond slaan door in het handhaven van de financiële orde. Het is alsof de clubs in de Super League klanten zijn die op een avond mogen aanschuiven voor een exclusief diner. Als het eten voor de helft op is, vertelt de ober hen vervolgens dat ze moeten stoppen, maar dat ze toch de gehele rekening moeten betalen. Zo krom is het.” De maatregelen van de autoriteiten roepen opnieuw de vraag of in hoeverre succes maakbaar is. China heeft bij meerdere sporten bewezen dat men wel degelijk kan aanhaken bij de wereldtop, maar of het land ook op voetbalgebied kan stunten, dat zal mogelijk over vele jaren pas moeten blijken.