Buitenspelgoal helpt Feyenoord op weg naar zege

Feyenoord is de competitiehervatting zonder kleerscheuren doorgekomen. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst maakte zondagmiddag op bezoek bij Roda JC Kerkrade weliswaar bij vlagen een zeer povere indruk, maar nam in de tweede helft afstand van de Limburgers: 0-2. Feyenoord verstevigt door de zege de koppositie in de Eredivisie

De Rotterdammers traden in het Parkstad Limburg Stadion aan zonder Karim El Ahmadi, die momenteel met de nationale ploeg van Marokko deelneemt aan de Afrika Cup en centraal op het middenveld werd vervangen door Jens Toornstra, en de afwezigheid van de sterkhouder liet zich voelen. Feyenoord grossierde in slordigheden en had moeite de Limburgse muur uit elkaar te spelen.

De beste mogelijkheid in een makke openingsfase was voor Steven Berghuis, maar de vleugelflitser schoot na een knappe individuele actie rakelings naast. Ook Eljero Elia en clubtopscorer Nicolai Jörgensen ondernamen pogingen, maar zij konden doelman Benjamin van Leer nauwelijks verontrusten. De thuisploeg stelde daar weinig tegenover en beperkte zich voornamelijk tot tegenhouden. Toch was het elftal van Yannis Anastasiou op slag van rust dicht bij de openingstreffer via Tom Van Hyfte. Het schot van de middenvelder schaafde echter de lat.

Feyenoord had niet gewonnen in twee van zijn laatste drie uitwedstrijden voor de winterstop en het was de equipe er alles aan gelegen nieuw puntverlies op vreemde bodem te voorkomen. De lijstaanvoerder kwam sterker uit de kleedkamer en drukte Roda dieper terug op de eigen helft. Nadat Elia en Jörgensen eerder nog hadden gefaald in de afronding, was het Dirk Kuyt die twintig minuten voor tijd eindelijk de ban brak voor Feyenoord.

De aanvoerder ontving het leder op gelukkige wijze van Jörgensen in het strafschopgebied van de Kerkradenaren en schoot vervolgens onberispelijk raak. Kuyt leek zich op het moment dat hij werd aangespeeld door zijn Deense teamgenoot echter wel in buitenspelpositie te bevinden, maar scheidsrechter Kevin Blom kende de goal toe. Feyenoord kreeg vervolgens kansen om de wedstrijd op slot te gooien en stelde de winst uiteindelijk vlak voor tijd definitief veilig. Elia ging een combinatie aan met Jörgensen en liet Van Leer daarna kansloos met een harde schuiver.