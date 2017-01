Oranje-international verbijt zich op bank: ‘Maar we doen goed mee in Serie A’

Jonathan de Guzman verruilde Napoli afgelopen zomer voor Chievo Verona en de middenvelder krijgt regelmatig minuten van trainer Rolando Maran. De voormalig Feyenoorder startte dit seizoen acht keer in de Serie A, maar moest zaterdagavond in het uitduel bij Internazionale genoegen nemen met een invalbeurt.

De Guzman kwam zeventien minuten voor tijd binnen de lijnen en kon niet voorkomen dat Chievo uiteindelijk met 3-1 onderuit ging in het in Giuseppe Meazza. "Het is jammer dat ik vandaag niet vanaf het begin speelde, want ik voel me fit en heel sterk op het moment", liet de Oranje-international na afloop optekenen door ELF Voetbal. "Het kwam dan ook wel als een verrassing dat ik niet in de basis stond. Ik speel de laatste tijd eigenlijk alle wedstrijden voor Chievo en maak dan ook bijna altijd de negentig minuten vol."

Chievo is bezig aan een prima jaargang in de hoogste Italiaanse afdeling. "We draaien goed mee in de Serie A", vervolgde De Guzman. "Persoonlijk is het voor mij belangrijk dat ik veel speel en dat doe ik op dit moment bij de club. Voor mij is er dan ook geen reden om deze winter nog over te stappen naar een nieuwe club."