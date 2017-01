Aubameyang: ‘Ik heb er over gelezen op internet, erg vermakelijk’

Pierre-Emerick Aubameyang had deze maand de duurste voetballer aller tijden kunnen worden. Een Chinese club had 150 miljoen euro over voor de aanvaller van Borussia Dortmund. De 27-jarige spits kon liefst 41 miljoen euro gaan verdienen, maar weigerde het aanbod. Aubameyang, momenteel met Gabon uitkomend op de Africa Cup in eigen land, zegt niet bezig te zijn met een vertrek.

“Dit is niet het juiste moment om er over te praten, vooral omdat ik me goed voel in Dortmund”, zegt de in Frankrijk geboren aanvaller, dit seizoen al goed voor zestien competitiedoelpunten. “Ik blijf bij Dortmund.”

Het torenhoge bedrag dat een Chinese club voor hem over had, tovert een lach op zijn gezicht. “Ik heb het gelezen op internet, erg vermakelijk”, vervolgt hij volgens Kicker. “Ik ga er niet op in, ik heb andere prioriteiten.”