Diego Costa ontbrak tegen Leicester door rugblessure: ‘Dat is de waarheid’

Chelsea was zaterdag met 0-3 te sterk voor Leicester City. De overwinning werd geboekt zonder Diego Costa, die niet in de wedstrijdselectie was opgenomen. Engelse media speculeerden over een ruzie op de training met Antonio Conte als reden voor zijn afwezigheid, terwijl een eventuele transfer naar China ook werd genoemd als oorzaak voor zijn absentie. Conte heeft een andere verklaring: een rugblessure.

De Italiaanse coach plaatste na afloop van de ruime zege zijn vraagtekens bij de artikelen die in de Engelse tabloids verschenen. Volgens Conte is de Spaanse spits niet op weg naar China. “Voor de wedstrijd heb ik de waarheid verteld en ik zal het nu herhalen omdat ik niet van liegen houd”, tekent de BBC op uit de mond van de manager. “Diego kapte zijn training op dinsdag af omdat hij pijn in zijn rug voelde. Dat was de reden en is de enige waarheid.”

Ook Marcos Alonso ontkent dat zijn ploeggenoot bezig is met een vertrek uit Engeland. “Jullie hebben het verhaal verzonnen”, zegt hij tegen de BBC. “Diego voelde zich niet fit vanwege zijn rug. Hij is gelukkig hier.”