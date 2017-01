‘Als we zo voetballen als tegen Leipzig, denk ik dat we kampioen worden’

Amin Younes speelde dit seizoen al vijftien competitiewedstrijden, maar scoren deed hij nog niet. En dat valt tegen, want vorig seizoen trof hij acht keer doel in de Eredivisie. De Duitse buitenspeler is nog altijd basisspeler bij Ajax en liet in een oefenwedstrijd tegen RB Leipzig met drie doelpunten zien dat hij het scoren nog niet verleerd is.

Younes erkent dat hij in de laatste fase van de eerste seizoenshelft aan zichzelf begon te twijfelen door het uitblijven van doelpunten. Zijn hattrick tegen de Duitse nummer twee deed hem dan ook goed. "Het is belangrijk dat ik net als tegen Leipzig met volle overtuiging de kansen benut en doelpunten maak”, zegt de linksbuiten in gesprek met de NOS.

De achterstand op koploper Feyenoord is vijf punten. Met nog zeventien wedstrijden voor de boeg, rekent Younes er op dat het gat gedicht wordt. "Als we zo voetballen als tegen Leipzig, denk ik dat we kampioen worden", aldus Younes. Als hem gevraagd wordt naar het aantal doelpunten dat hij in de tweede seizoenshelft wil maken, blijft een antwoord uit. Met tien goals gaat hij akkoord. "Laat maar zo staan."