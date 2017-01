Bayern doet zaken met Hoffenheim en kondigt komst internationals aan

Bayern München heeft zondagochtend de komst van maar liefst twee Duitse internationals aangekondigd. Der Rekordmeister heeft een akkoord met TSG Hoffenheim bereikt over de transfers van Niklas Süle en Sebastian Rudy. De verdediger en de middenvelder zullen het seizoen wel afmaken bij die Kraichgauer, waarna zij op 1 juli de overstap maken.

De 26-jarige Rudy heeft in München een driejarig contract ondertekend, terwijl de vijf jaar jongere Süle zijn krabbel onder een verbintenis tot 2022 heeft gezet. Het akkoord rond de twee internationals zat al langere tijd in de pijplijn. BILD berichtte een maand geleden al dat de deal zo goed als rond was. Süle kost naar verluidt zo’n 25 miljoen euro, Rudy is vanwege zijn aflopende contract gratis op te halen.

“Wij zijn tevreden en blij dat Niklas Süle en Sebastian Rudy naar FC Bayern overstappen. De transfer van twee Duitse internationals is ook een investering in onze toekomst”, laat voorzitter Karl-Heinz Rummenige via de officiële kanalen van zijn club weten. “Om naar München te gaan is een absolute droom die uitkomt. Ik wil daar graag kampioen worden”, voegt Rudy eraan toe.