‘Het is hier net Hiroshima, elke wedstrijd van Palermo is als een atoombom’

Palermo verkeert in zwaar weer en de druk op de schouders van trainer Eugenio Corini is groot. Een ontslag hangt in de lucht en volgens geruchten in Italië zou voorzitter Maurizio Zamparini hem willen vervangen met Roberto de Zerbi. Corini heeft al een gesprek met het bestuur achter de rug en voorlopig krijgt hij nog het vertrouwen, maar lijkt een ontslag onafwendbaar bij een slecht resultaat tegen Sassuolo zondagmiddag.

Palermo staat op de achttiende plaats met tien punten uit negentien wedstrijden. “Je weet dat je ontslagen kan worden na één wedstrijd. Ik heb ook nagedacht over het risico ontslagen te worden”, zei Corini op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondag. “Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik ter discussie zou staan aangezien er zichtbare verbeteringen zijn. Na alles wat er is gebeurd, zou het misschien wijs zijn om naar huis te gaan. Maar toen dacht ik aan al die mensen die het beste voor hebben met Palermo. Ik heb de volledige steun van de stad en ga graag door.”

“Het liefst blijf ik hier de komende twintig jaar”, vervolgt de trainer, die geen goed woord over heeft voor het bestuur van de club. “Ik blijf ook, maar het is hier altijd Hiroshima! Iedere wedstrijd van Palermo is als een atoombom. Palermo haalde zes punten uit twaalf wedstrijden en sinds mijn komst gaat het aanzienlijk beter. Maar als mensen niet begrijpen waar we vandaan komen, dan wordt het moeilijk. Gisteren, tijdens mijn gesprek met de voorzitter, was de toon rustig. Maar het werd ook duidelijk dat we niet dezelfde visie hebben.”