Boëtius op een zijspoor bij Basel: ‘Hij kan onmogelijk tevreden zijn’

Jean-Paul Boëtius heeft het dit seizoen moeilijk bij FC Basel. De 22-jarige buitenspeler is op een zijspoor beland onder trainer Urs Fischer. De ex-speler van Feyenoord kwam vooralsnog niet verder dan 74 speelminuten in twee competitiewedstrijden. Boëtius lijkt op een dood spoor te zitten Zwitserland, waar hij nog een contract heeft tot medio 2019.

Na zijn overstap van twee miljoen euro speelde hij al niet veel in zijn eerste seizoen bij de Zwitserse topclub. Dit seizoen speelde hij alleen in bekerwedstrijden een rol van betekenis. Technisch directeur Georg Heitz gelooft nog altijd in de potentie van Boëtius en wil hem vooralsnog niet laten gaan.

“Bij FC Basel houden we ons aan de contracten”, zegt hij tegen BLICK. “We zijn nog steeds overtuigd van zijn potentie, maar het is duidelijk dat hij onmogelijk tevreden kan zijn.”