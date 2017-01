‘Isak kan dan misschien iets beters krijgen dan Ödegaard met Heerenveen’

Real Madrid lijkt zich te gaan versterken met Alexander Isak, het zeventienjarige talent van AIK Solna. Ondanks een transferverbod zou de Koninklijke al een akkoord hebben bereikt met de Zweedse club. Real kan deze transferperiode spelers kopen, maar niet registreren. Martin Ödegaard was vijftien toen hij voor de Spaanse grootmacht koos en die keuze pakte niet goed uit. Desondanks verwacht Daniel Kristoffersson, sportjournalist van Expressen, dat Isak en Real een gouden combinatie wordt.

“Velen schudden hun hoofd bij de keuze van Alexander Isak voor Real Madrid”, schrijft Kristoffersson in zijn column. “Ik denk juist dat het de perfecte keuze is. Manchester City haakte al snel af en RB Leipzig vond de zeventienjarige aanvaller te duur. Uiteindelijk ging het tussen Bayern München, West Ham United, Chelsea en Real Madrid. Alles wijst erop dat hij wordt verkocht aan Real en tot de zomer bij AIK blijft. Een perfecte oplossing voor AIK en Isak.”

Kristoffersson sprak onlangs met Isaak over zijn toekomst. “Hij had een duidelijk beeld van wat de beste oplossing zou zijn. Hij vond een transfer het beste idee, maar dan wel alleen als hij het seizoen bij AIK kon afmaken. Velen vinden Real misschien een grote stap, maar ik denk dat het de perfecte keuze is. Hij zal veel speeltijd krijgen bij Real Madrid Castilla en kan zich ontwikkelen in een Spaanse omgeving. Hij zal er dan klaar voor zijn om in zijn eerste jaar door te breken in het eerste elftal. En wanneer dat niet lukt, dan kan hij misschien wat beters krijgen dan Martin Ödegaard met Heerenveen.”

De sportjournalist verwacht dat Isak een mooie carrière tegemoet gaat, ook al slaagt hij niet bij Real Madrid. “Er zijn heel wat voorbeelden van spelers die het niet maakten bij Real, maar later alsnog kwamen bovendrijven.”