‘Spaanse nummer drie polst supersub Rashford voor tijdelijke overname’

Sevilla stelt volgens The Sun alles in werking om Marcus Rashford tijdelijk over te nemen van Manchester United. De nummer drie van LaLiga wil de negentienjarige aanvaller tot aan het einde van het seizoen huren. Het is echter de vraag of the Red Devils bereid zijn mee te werken met een tijdelijk vertrek, daar de aanvaller dit seizoen al meer dan eens van grote waarde was voor de ploeg van José Mourinho.

Rashford is dit seizoen niet zeker van een basisplaats, maar valt geregeld in. Acht keer begon de talentvolle aanvaller dit Premier League-seizoen vanuit de basis, acht keer was hij invaller. Mourinho is terughoudend met een tijdelijk vertrek van Rashford, die op meerdere posities in de voorhoede inzetbaar is en al drie keer scoorde in de competitie. West Ham United ondernam volgens dezelfde tabloid al tevergeefs een poging.

Sevilla heeft Rashford al langer op het oog en wil hem voor vier maanden overnemen. In LaLiga zou hij meer aan spelen kunnen toekomen dan hij in de Engelse competitie doet. Naar verluidt heeft de Engels international het laatste woord over zijn nabije toekomst.