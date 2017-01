Guardiola beloont Touré met rentree in Champions League: ‘Dat verdient hij’

Yaya Touré beleeft een merkwaardig seizoen bij Manchester City. De Ivoriaanse middenvelder leek met de komst van Josep Guardiola naar het Etihad Stadium op weg naar de uitgang. In de eerste maanden van het seizoen keek de Spaanse trainer ook niet naar hem om, mede na een incident met Dimitri Seluk, zaakwaarnemer van de middenvelder. Maar nadat Touré zijn excuses maakte, keerde hij terug in de selectie en speelt hij weer een belangrijke rol bij the Citizens. Guardiola wil hem nu inschrijven voor de Champions League.

Touré werd aan het begin van het seizoen niet ingeschreven voor de Champions League. Er was slechts plek voor zeventien overzeese spelers en de Ivoriaan viel buiten de boot. Door de blessure van Ilkay Gündogan is er nu een plekje vrij. Deze gaat naar Touré. “Dat verdient hij”, zegt Guardiola volgens Sky Sports. “In het eerste deel van het seizoen kon hij vanwege fysieke redenen niet spelen. De reden waarom hij daarna ontbrak weten jullie. Maar natuurlijk verdient hij het nu om deel uit te maken van onze Champions League-groep.”

De opleving van Touré bij Manchester City is geen verrassing voor Guardiola. “Ik ken hem beter dan jullie. Ik werkte al met hem samen bij Barcelona”, aldus de trainer. “Ik beoordeel spelers op of ze in staat zijn om naar Old Trafford, Anfield, Camp Nou, Madrid of Turijn te gaan. Bij Yaya twijfel ik daar niet over. Hij heeft een grote persoonlijkheid, dat zag ik al bij Barcelona.”