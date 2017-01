‘Mooi om te zien dat wij in staat zijn om te investeren in spelers als Depay’

Manchester United sloeg onlangs een bod van vijftien miljoen euro van Olympique Lyon af, maar les Gones schijnen nog altijd belangstelling te hebben voor de 22-jarige Memphis Depay. Jordan Ferri wacht de ontwikkelingen rustig af.

“Lyon is een ambitieuze club met de infrastructuur van een Europese topclub. Het is mooi om te zien dat Lyon in staat is om te investeren in spelers als Depay. Dat kan alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling van het team en de club”, aldus de 24-jarige middenvelder in een interview met Foot Mercato.

“Als hij naar Lyon wil komen, dan zullen we hem van harte welkom heten, zoals we dat ook altijd bij andere nieuwe spelers doen. Als spelers zoals hij iets kunnen toevoegen aan het team, dan is dat alleen maar positief”, besluit Ferri. De 22-jarige Depay heeft op Old Trafford nog een contract tot de zomer van 2019.