Mourinho ziet Lampard-rol voor Pogba: ‘Maar we gaan geen doelen stellen’

Met Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic haalde Manchester United afgelopen zomer twee spelers van wereldklasse in huis. De twee weten elkaar binnen de lijnen blindelings te vinden en met name Ibrahimovic scoort aan de lopende band, daar waar Pogba op zijn eigen manier een bijzonder sterke en gedreven indruk maakt. De aankoop van 105 miljoen euro zegt op het veld een ‘speciale band’ te voelen met de Zweedse spits.

“We spelen nu enige tijd samen en we hebben een bepaalde connectie, we weten elkaar goed te vinden op het veld”, zegt Pogba in gesprek met United Review. “Ik weet Zlatan goed te vinden, net als Anthony Martial en Marcus Rashford. Ik weet niet hoe het komt dat we zo goed samenwerken. Hij is simpelweg iemand die ik goed weet te vinden. Het is een bepaalde connectie die we hebben op het veld. Dat is niet iets waar we op hebben geoefend tijdens trainingen, het gebeurt gewoon.”

Waar de 35-jarige Ibrahimovic dit seizoen in de Premier League acht keer trefzeker was, vond Pogba vier keer het net in de competitie. Manager José Mourinho denkt dat de 23-jarige middenvelder het in zich heeft om meer te scoren, een beetje zoals Frank Lampard dat deed als speler van Chelsea. Laatstgenoemde was regelmatig trefzeker onder Mourinho op Stamford Bridge en de Portugees hoopt dat Pogba zich op een eenzelfde manier weet te ontwikkelen.

“Ik heb Paul op tactisch gebied wat andere dingen laten doen”, vertelt Mourinho tegenover The Daily Express. “Ik weet nog dat toen ik bij Chelsea kwam in 2004, ik in mijn eerste wedstrijd 4-4-2 speelde, met Frank Lampard als middenvelder aan de linkerkant. Het duurde maanden voordat ik door had dat deze man zo veel potentie had om te scoren. Hoe langer je samenwerkt met spelers, des te beter begrijp je ze en haal je er het beste uit. Ik denk dat Paul voor nu blij is met de manier waarop het team speelt en we hem laten spelen. Ik denk dat hij meer kan scoren, maar we gaan geen doelen stellen. Ik heb het gevoel dat hij iedere wedstrijd kan scoren.”