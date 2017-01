Mkhitaryan wees Liverpool af: ‘De stap voor mij was te groot’

Henrikh Mkhitaryan maakte in juli voor circa veertig miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester United, maar had al eerder in de Premier League terecht kunnen komen. De Armeniër stond in 2013 immers in de nadrukkelijke belangstelling van het Liverpool van Brendan Rodgers.

“Ik heb twee, drie keer over de telefoon met Rodgers gesproken. Hij vertelde dat hij mij er erg graag bij wilde hebben en dat ik zou gaan samenspelen met Luis Suárez en Steven Gerrard. De ene helft van mij wilde graag de transfer maken, maar mijn andere helft was niet overtuigd. De stap naar de Premier League was voor een iele speler uit de Oekraïense competitie misschien te groot”, aldus Mkhitaryan, die toen nog bij Shakhtar Donetsk speelde.

“Twee weken later brak Jürgen Klopp zijn vakantie af om mij te ontmoeten en na die ontmoeting voelde het voor mij veel beter om bij Borussia Dortmund te tekenen. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen”, aldus Mkhitaryan in gesprek met de Daily Mail. De 61-voudig international neemt het zondag met Man United op tegen nota bene het Liverpool van Klopp.