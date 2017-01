Van Ginkel beleeft droomrentree: ‘De druk op mij en PSV was hoog’

Marco van Ginkel beleefde zaterdagavond een fraaie rentree in het shirt van PSV, want de middenvelder opende de score tegen Excelsior en er werd uiteindelijk met 2-0 gewonnen. Van Ginkel sprak na afloop in een interview met de NOS van ‘een lekkere binnenkomer’.

“Natuurlijk wil ik belangrijk zijn voor het team, dus dit is fijn. Misschien wel meer voor de buitenwacht dan voor mezelf, want ik voel die druk niet zo”, aldus de 24-jarige huurling van Chelsea. Hij liet voor de camera van FOX Sports nog weten ‘moe maar voldaan’ te zijn: “De druk op mij en op het hele team was redelijk hoog. Er moest worden gewonnen. Mij maakt dat verder niet uit. Ik doe gewoon mijn ding en geef altijd honderd procent.”

Phillip Cocu was na afloop tevreden en was dat ook over Van Ginkel: “Hij weet wanneer hij bij moet sluiten en waar hij op het juiste moment moet staan.” Ook over Bart Ramselaar was de coach te spreken: “Ik vond dat hij het heel goed deed op de flank. Natuurlijk vulde hij het anders in dan een echte buitenspeler, hij moet het op zijn manier doen om in zijn kracht te spelen.”