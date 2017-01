Ödegaard debuteert in Eredivisie: ‘Ik hoorde het geschreeuw’

Martin Ödegaard heeft zijn eerste minuten in de Eredivisie erop zitten. De aanwinst van sc Heerenveen debuteerde zaterdag enkele minuten voor het eindsignaal in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0). Veel indruk kon hij niet maken, maar toch kijkt de achttienjarige Real Madrid-huurling met een goed gevoel terug op de avond.

"Het was mooi om mijn eerste minuten in dit mooie stadion te mogen maken. We starten met een overwinning, dus dat is perfect", vertelt hij aan FOX Sports. De supporters zongen Ödegaard al voor zijn invalbeurt toe en lieten ook van zich horen nadat de jongeling inviel. "Ik hoorde het geschreeuw toen ik de bal had, dat was fantastisch. Als bankzitter hoop je altijd in te vallen, zeker als het de eerste keer is. Dit lijkt me een heel leuke club, met goede mensen."

Ödegaard wordt momenteel met de auto naar de trainingen van Heerenveen gebracht, geeft hij aan. "Op dit moment helpt mijn vader me, want ik mag nog niet autorijden. Ik weet dat iedereen hier fietst en ik heb al een fiets gehaald. Maar ik heb 'm nog niet uitgeprobeerd. Met de sneeuw is het gevaarlijk. Misschien ga ik 'm gebruiken als het wat warmer is", lacht de Noor.

Trainer Jurgen Streppel hoopt dat de buitenwereld geduld heeft met het toptalent. "Geef hem alsjeblieft de tijd. Dat heb ik ook tegen de Noorse pers gezegd. Laat hem met rust, laat hem gewoon voetballen", doceert Streppel voor de camera van de NOS. "Wij willen hem gewoon rustig brengen. Hij moet zich in de luwte kunnen ontwikkelen. Dan komt zijn kwaliteit bovendrijven. Of het een geste richting het publiek was om hem in te brengen? Nee, het was eerder een publiekswissel voor Arber Zeneli dan voor Martin."