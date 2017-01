PEC Zwolle laat droom uitkomen: ‘Ik wilde altijd in het buitenland spelen’

PEC Zwolle verzekerde zich zaterdagmiddag van de diensten van Erik Israelsson, want de aanvallende middenvelder tekende een contract voor twee en een half jaar in het MAC3PARK Stadion. “Het voelde als de laatste kans om nog in het buitenland te spelen”, aldus de 27-jarige Zweed in gesprek met Fotbollskanalen.

“Ik hoorde vorige week van de interesse en ben daarna met de sportief directeur en de trainer gaan praten. Ik heb geprobeerd om een beeld te schetsen van de gehele club. Ik kreeg de indruk dat het een heel professionele club is. Een kleinere club in Nederland, maar wel heel goed georganiseerd”, aldus de voormalig jeugdinternational.

“Zwolle is een kleine club die zich de afgelopen jaren goed heeft gepresenteerd in de Eredivisie. Het gaat dit seizoen moeizamer, maar dat heeft mij niet tegengehouden, want het is altijd een droom van mij geweest om in het buitenland te spelen”, besluit Israelsson, die eerder voor Hammarby IF en Kalmar FF speelde.