FC Utrecht dompelt Sparta in rouw en breidt indrukwekkende reeks uit

FC Utrecht heeft zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam drie punten veiliggesteld. De nummer zes van de Eredivisie kwam op bezoek bij Sparta Rotterdam op achterstand, maar kantelde de wedstrijd in de tweede helft: 1-2. De ongeslagen reeks van de ploeg van Erik ten Hag wordt daardoor uitgebreid naar twaalf officiële wedstrijden.

Beide teams waren in de winterstop voor een trainingskamp afgereisd naar Spanje en blijkbaar lieten Rick van Drongelen, Ryan Sanusi, Iván Calero, Stijn Spierings en Mart Dijkstra daar een goede indruk achter, want Alex Pastoor liet het vijftal in de basis beginnen. In de laatste speelronde voor de onderbreking waren zij geen basisklant. Calero betaalde het vertrouwen terug door na 25 minuten de score te openen. Na een hoekschop kreeg Utrecht de bal niet uit het strafschopgebied en frommelde de Spanjaard de bal binnen. Tot dat moment waren beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar en stichtten ze ongeveer evenveel gevaar.

Na de openingstreffer namen de bezoekers het heft in handen. De ploeg van Ten Hag wilde nog voor rust op gelijke hoogte komen, maar slaagde daar niet in. Willem Janssen was wel erg dichtbij: zijn halve omhaal werd onderweg getoucheerd en vloog vervolgens op de paal. Een fraaie poging van Nacer Barazite van afstand zeilde maar rakelings naast, terwijl Michel Breuer bijna een eigen doelpunt maakte. Desondanks wist Sparta te overleven. Na de onderbreking duurde het niet lang voordat de bezoekers alsnog toesloegen.

Een indraaiende vrije trap van Yassin Ayoub vanaf de rechterflank belandde bij de tweede paal op het hoofd van Janssen, voor wie het een koud kunstje was om te profiteren. Het was vervolgens een open wedstrijd, waarin beide ploegen kans maakten op de overwinning. Haller had die aan Utrecht moeten bezorgen. Hij gleed de bal voor open doel naast op aangeven van Richairo Zivkovic, die de bal voor kon geven na een flater van keeper Roy Kortsmit. Het leek een dure misser te worden, maar Kristoffer Peterson bepaalde anders. De invaller werd bediend door Haller, troefde Breuer en Denzel Dumfries af en rondde koel af.