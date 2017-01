‘Real Madrid bereikt akkoord en laat toptalent vijfjarig contract tekenen’

Alexander Isak mag zich bijna speler van Real Madrid noemen. Marca meldt dat de onderhandelingen bijna zijn afgerond en dat de zeventienjarige aanvaller waarschijnlijk volgende week een vijfjarig contract tekent bij De Koninklijke.

Isak bracht in november een bezoekje aan trainingscomplex Valdebebas, maar Real was zeker niet de enige club die interesse in hem toonde. Hij werd namelijk ook gelinkt aan onder meer West Ham United, Chelsea, Bayern München, Paris Saint-Germain, Juventus en Ajax.

Het Zweedse Expressen meldde begin december dat AIK een bod van 8,2 miljoen euro van Real had afgeslagen, maar nu lijkt er dus alsnog een akkoord te zijn bereikt. Isak maakte tot dusverre 13 doelpunten in 29 wedstrijden voor AIK.