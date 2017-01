‘Ajax rekent op vertrek El Ghazi en biedt op Braziliaan’

Ajax lijkt rekening te houden met een vertrek van Anwar El Ghazi. De Telegraaf meldt namelijk dat directeur spelersbeleid Marc Overmars een bod heeft uitgebracht op de negentienjarige Braziliaanse rechtsbuiten David Neres Campos.

Neres, international van Brazilië Onder-20, komt uit de jeugdopleiding van São Paulo en maakte in oktober zijn officiële debuut in het eerste elftal. Hij heeft inmiddels zes duels in clubverband achter zijn naam staan en daarin kwam hij tot twee doelpunten.

Neres, die bij São Paulo nog een contract heeft tot nieuwjaarsdag 2019, zou dus gezien kunnen worden als de opvolger van El Ghazi. Ajax is zo goed als rond met Lille en met de transfersom zou zo’n zeven miljoen euro gemoeid moeten gaan.