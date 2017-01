Van Ginkel scoort bij rentree voor winnend PSV

PSV is de tweede seizoenshelft begonnen met een overwinning. De formatie van trainer Phillip Cocu had zaterdagavond geen kind aan Exelsior en won door doelpunten van Marco van Ginkel en Davy Pröpper met 2-0. PSV staat nu met 37 punten op de derde plaats in de Eredivisie en Feyenoord en Ajax moeten nog in actie komen.

Excelsior won enkel in het seizoen 1971/72 in een uitwedstrijd in de Eredivisie van PSV en ook dit keer lukte het de Kralingers niet om voor een stunt te zorgen in het Philips Stadion. De bezoekers zakten in de eerste helft ver terug op de eigen helft en maakten het de thuisploeg daardoor moeilijk om tot kansen te komen, maar na 34 minuten werd het plots 1-0. Van Ginkel pikte de bal op in het strafschopgebied en schoof met zijn linker binnen; alleen Luuk de Jong maakte sinds de start van 2016 meer thuisdoelpunten in de competitie voor PSV dan Van Ginkel (zeven om vijf).

PSV speelde niet groots, maar had al wel eerder kunnen scoren. Warner Hahn, die gehuurd wordt van Feyenoord, redde bij een hoekschop op een kopbal van De Jong en de spits kreeg even later geen strafschop van de scheidsrechter nadat hij in de zestien was geduwd door Milan Massop. Na de openingstreffer probeerde PSV de marge te vergroten: Bart Ramselaar knalde tegen de kruising en een omhaal van De Jong zeilde naast. PSV kon hoe dan ook met een positief gevoel de kleedkamer opzoeken en nam in de tweede helft uiteindelijk verder afstand van Excelsior.

Pröpper werd na een snelle uitval gevonden door Andrés Guardado en maakte er met een mooie stift over de uitstormende Hahn 2-0 van. Guardado bereidde overigens zijn dertiende Eredivisiedoelpunt sinds de start van het seizoen 2015/16 voor, meer dan welke speler dan ook. Drie minuten voor die treffer, in minuut 56, had Hahn zijn elftal nog behoed voor een ruimere achterstand. De keeper hield een kopbal van Gastón Pereiro bij een hoekschop tegen. PSV besefte dat de drie punten wel binnen waren en Excelsior realiseerde zich dat men definitief een verloren wedstrijd speelde.

Mitchell van der Gaag probeerde er met een dubbele wissel echter nog wat van te maken: Ryan Koolwijk en Terell Ondaan kwamen binnen de lijnen voor Jeffrey Fortes en Stanley Elbers. De trainer van Excelsior liet Anouar Hadouir later ook nog minuten maken, maar de nederlaagn kon ook met die invallers niet meer worden afgewend. PSV verzuimde tegelijkertijd om de score op te schroeven: De Jong schoot in kansrijke positie hoog over en ook Ramselaar mikte, na voorbereidend werk van Guardado, te hoog.