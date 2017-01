Dost bewijst topvorm met dubbelslag; doelpuntenfestijn bij Benfica

Benfica heeft in de strijd om het kampioenschap twee punten laten liggen. As Aguías stonden zaterdag al na 25 minuten met 0-3 achter tegen Boavista en knokten zich nog terug tot een gelijkspel (3-3). De voorsprong op FC Porto en Sporting Portugal bedraagt nu respectievelijk zeven en acht punten. De nummer drie van de Liga NOS, Sporting dus, morste ondanks een dubbelslag van Bas Dost (2-2).

Benfica - Boavista 3-3

Boavista kreeg het Estádio da Luz gauw stil, want binnen 25 minuten stond het 0-3. Iuri Medeiros opende met een vrije trap de score en zag later ook nog Lucas Tagliapietra (kopbal) en André Schembri doel treffen. Rui Vitória greep vlak voor rust in en bracht Kostas Mitroglou binnen de lijnen en nota bene de Griek bracht de spanning na 41 minuten terug door met een intikker de 1-3 voor zijn rekening te nemen. In de tweede helft knokte Benfica zich uiteindelijk terug: Jonas scoorde uit een strafschop en een eigen doelpunt van Espinho leverde halverwege de tweede helft de gelijkmaker op. Beide partijen kregen in het laatste kwart nog een paar kansen, maar het bleef in Lissabon bij 3-3.



Ondertussen in Lissabon: Sport Lisboa e Benfica staat met 2-3 achter tegen Boavista Futebol Clube en dit is een lekkere vrije trap! 🎯💥 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 14 januari 2017

Chaves - Sporting Portugal 2-2

Sporting heeft het traditiegetrouw lastig op bezoek bij Chaves en dat was zaterdag niet anders. Reeds na vijf minuten keek de ploeg van Dost, Luc Castaignos en Marvin Zegelaar tegen een achterstand aan, doordat Rafael Lopes beheerst afrondde met het hoofd na voorbereidend werk van Perdigão. Van het Nederlandse trio startte alleen Dost in de basisopstelling van trainer Jorge Jesus en de spits bewees andermaal zijn waarde voor os Leões. Dost kopte op slag van rust de gelijkmaker tegen de touwen en leek een kwartier voor tijd ook nog de winnende treffer binnen te lopen. Fábio Martins bepaalde in de absolute slotfase met een briljante uithaal echter anders en bezorgde Sporting zo een flinke kater: 2-2.