Bayern pakt prijs en tankt vertrouwen voor competitiehervatting

Bayern München heeft zaterdag beslag weten te leggen op de Telekom Cup, het jaarlijkse oefentoernooi ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de Bundesliga. Der Rekordmeister was eerder op de middag na strafschoppen te sterk voor toernooiorganisator Fortuna Düsseldorf en gaf in de finale FSV Mainz 05 klop: 2-1.

In de Telekom Cup spelen de teams slechts één helft tegen elkaar. Mocht er na 45 minuten geen winnaar zijn, dan volgen strafschoppen. Dat lot kwam Fortuna en Bayern toe in de eerste halve finale, nadat beide ploegen er niet in geslaagd waren een opening te creëren (0-0) In de beslissende penaltyserie redde Manuel Neuer uiteindelijk tweemaal.

Het elftal van Carlo Ancelotti stuitte in de eindstrijd op Mainz, dat in zijn halve finale Borussia Mönchengladbach over de knie had gelegd (1-0). Bayern trok uiteindelijk aan het langste eind door doelpunten van Franck Ribéry en Javi Martínez en kan zodoende met vertrouwen uitkijken naar de competitiehervatting van volgende week, uit bij SC Freiburg.