Ernstige blessure dreigt voor Vertonghen: ‘Dit ziet er slecht uit’

Tottenham Hotspur boekte zaterdagmiddag tegen West Bromwich Albion zijn zesde competitiezege op rij (4-0) en nadert koploper Chelsea daarmee tot op vier punten. Toch was er niet alleen goed nieuws voor de formatie van Mauricio Pochettino, want Jan Vertonghen viel uit met een ogenschijnlijk ernstige enkelblessure.

De Spaanse manager bevestigde na afloop tegenover Sky Sports dat een langdurige uitschakeling dreigt voor de mandekker. "Het ziet er slecht uit voor Jan. We moeten tot zondag of maandag wachten om hem beter te onderzoeken. Hij is erg teleurgesteld."

Vertonghen is dit seizoen een van de drijvende krachten achter het succes van the Spurs: de Belg miste pas één competitieduel en is een steunpilaar in de defensie van de Londenaren, die deze jaargang pas veertien doelpunten incasseerde en zich daarmee de minst gepasseerde achterhoede van de Premier League mag noemen.