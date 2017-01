Barcelona kan Kroaat definitief vergeten: ‘Ik heb mijn hart gevolgd’

Darijo Srna gaat definitief niet naar Barcelona. De krant SPORT meldde in november dat de club uit Catalonië de onderhandelingen met Shakhtar Donetsk had geopend, maar de 34-jarige Kroaat blijft Shakhtar trouw.

“Ik heb het eerder al gezegd, maar Shakhtar zit in mijn hart, dus ik blijf bij Shakhtar. Ik ben blij met mijn beslissing, heb mijn hart gevolgd. Wat betreft Barcelona, daar ga ik niets over zeggen, want dat zou onprofessioneel zijn. Het belangrijkste is dat ik heb aangegeven bij Shakhtar te willen blijven”, aldus Srna tegen Futbol News.

De krant Mundo Deportivo meldde eerder nog dat Srna in het Camp Nou een contract voor anderhalf jaar kon tekenen tegenover een jaarsalaris van twee miljoen euro. Hij schijnt ook in beeld te zijn geweest bij clubs uit Qatar en China.