Scorende Draxler is bij competitiedebuut goud waard voor PSG

Julian Draxler werd deze maand met veel bombarie binnen gehengeld door Paris Saint Germain en de spelmaker heeft zijn visitekaartje alvast afgegeven bij zijn competitiedebuut. In de uitwedstrijd tegen Stade Rennes tekende de Duitser op slag van rust voor de enige treffer van de middag en bezorgde de hoofdstedelingen zo de drie punten: 0-1.

PSG startte sterk aan het treffen en het mocht een wonder heten dat de ploeg tot de veertigste minuut nodig had om een opening te creëren in de Bretonse muur. Nadat Edison Cavani en Blaise Matuidi eerder nog een goede kansen om zeep hadden geholpen, verzorgde Draxler het openingsdoelpunt. De van Wolfsburg overgekomen middenvelder werd op links aangespeeld door Marco Verratti en stuurde het leder beheerst richting de verre hoek.

Rennes maakte in het eerste bedrijf een tamme indruk, maar kwam na de thee sterk uit de kleedkamer. Dat resulteerde in mogelijkheden voor Wesley Said en Benjamin André, maar zij vonden doelman Kevin Trapp op hun weg. Aan de andere kant liet Adrien Rabiot na de voorsprong te verdubbelen, waardoor het in de slotfase nog even billen knijpen werd voor de bezoekers. Het elftal van Unai Emery hield echter stand en legt de druk zo neer bij titelconcurrenten Monaco en Nice, die beide later dit weekeinde nog in actie komen.

Julian Draxler SCOORT bij zijn competitiedebuut voor PSG - Paris Saint-Germain! ⚽️🇫🇷 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 14 januari 2017