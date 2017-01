Talentvolle spits keert na 33 minuten op huurbasis terug bij Chelsea

Patrick Bamford maakt het seizoen niet af bij Burnley. The Clarets maken zaterdagavond via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller is teruggekeerd bij Chelsea, de club waarbij Bamford nog tot medio 2018 vastligt.

De voormalig international van Jong Engeland kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts zes competitiewedstrijden met een totaal van 33 speelminuten. Aangezien hij zich onder manager Sean Dyche dus niet meer verder lijkt te kunnen ontwikkelen, is ervoor gekozen om de huurovereenkomst per direct te beëindigen.

Bamford werd eerder al uitgeleend aan MK Dons, Derby County, Middlesbrough, Crystal Palace en Norwich City. Hij moet zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea nog maken.