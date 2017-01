Arsenal boekt riante uitzege, Carroll schittert met geweldige omhaal

In navolging van Tottenham Hotspur heeft ook aartsrivaal Arsenal geen misstap begaan in de Engelse titelrace. Het elftal van Arsène Wenger was zaterdagmiddag veel te sterk voor Swansea City en stijgt naar de derde plaats in de Premier League. West Ham United won zonder sterspeler Dimitri Payet van Crystal Palace, terwijl Joey Barton een heroïsche rentree kende bij Burnley.

Swansea City – Arsenal 0-4

Olivier Giroud is de laatste weken op dreef voor Arsenal en verzorgde het hoogtepunt in een verder weinig enerverende eerste helft in Wales. De spits was er op slag van rust als de kippen bij om de bal binnen te tikken, nadat Mesut Özil, die na een afwezigheid van bijna drie weken terugkeerde in de basisopstelling van de Londenaren, zijn kopbal geblokkeerd had zien worden door een Swansea-verdediger. Het betekende voor de Fransman alweer zijn vijfde achtereenvolgende goal voor the Gunners en een hard gelag voor Swansea, dat prima voor de dag kwam maar uiteindelijk toch weer achter de feiten aanliep. Arsenal forceerde al vroeg in de tweede helft de beslissing in de wedstrijd. Eerst moest Lukasz Fabianski vissen nadat een schot van Alex Iwobi van richting werd veranderd door Jack Cork, waarna diezelfde Iwobi even later ook zelf trefzeker was. Alexis Sanchez zorgde met zijn veertiende doelpunt dit seizoen voor het slotakkoord.

West Ham United – Crystal Palace 3-0

West Ham trad aan zonder sterspeler Dimitri Payet, die zijn werkgever deze week de oorlog had verklaard en niet langer wenst uit te komen voor the Hammers, en zijn afwezigheid was voelbaar in de eerste helft. De equipe van Slaven Bilic maakte een inspiratieloze indruk en schoot in de eerste 45 minuten geen enkele keer tussen de palen. De grootste kans was voor de bezoekers, maar James Tomkins miste het doel na een vrije trap op een haar na. West Ham kwam veel beter uit de kleedkamer en overrompelde Palace in het tweede bedrijf. Nadat Sofiane Feghouli voor de openingstreffer had gezorgd op aangeven van Michail Antonio, was het Andy Caroll die het duel op slot gooide met een acrobatische omhaal. Manuel Lanzini deelde in de slotfase ook nog mee in de feestvreugde.

Sunderland – Stoke City 1-3

Sunderland is deze jaargang in het eigen Stadium of Light moeilijk te kloppen, maar The Black Cats kenden een valse start Stoke, dat binnen 35 minuten reeds met 0-3 voorstond door treffers van Marko Arnautovic (tweemaal) en Peter Crouch. De thuisploeg herpakte zich echter nog voor de rust en bracht de spanning terug via Jermain Defoe. De spits ontsnapte aan de buitenspelval en beloonde zijn vijfhonderdste competitiewedstrijd in het Engelse voetbal met een doelpunt. Sunderland probeerde het na rust wel, maar wist uiteindelijk geen verandering meer aan te brengen in de score.

Hull City – Bournemouth 3-1

Bournemouth is bezig aan een sterke reeks en het elftal van Eddie Howe kende een voortvarende start tegen Hull, dat voorafgaand aan het treffen stijf onderaan stond in de Engelse hoogste afdeling. Ryan Fraser werd in het strafschopgebied onderuit geschoffeld door Harry Maguire, waarna scheidsrechter Martin Atkinson niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Het buitenkansje werd benut door Junior Stanislas, die zo alweer zijn vierde doelpunt dit seizoen maakte. Bournemouth deelde de lakens uit in het KC Stadium, maar Hull kwam na een half uur spelen toch op gelijke hoogte via Abel Hernández, die raak kopte op aangeven van Andrew Robertson. Het betekende de ommekeer in de wedstrijd voor Hull, dat sterker werd en het duel volledig kantelde. Eerst was het Hernández die het net opnieuw liet bollen, waarna Tyrone Mings het leder op het uur achter zijn eigen keeper werkte. Hull draagt de rode lantaarn door de driepunter over aan Swansea; Bournmouth blijft steken in de middenmoot.

Burnley – Southampton 1-0

Joey Barton keerde vorige maand na een teleurstellende periode bij Glasgow Rangers terug op Turf More en groeide bij zijn rentree meteen uit tot matchwinner. Het enfant terrible van het Engelse voetbal werd een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht en mocht niet veel later aanleggen voor een vrije trap. Barton haalde verwoestend uit en liet Southampton-doelman Fraser Forster uiteindelijk kansloos.