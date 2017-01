‘Ik wil niet het doelpunt maken waardoor Ajax Champions League misloopt’

Django Warmerdam maakt als middenvelder een goede indruk bij PEC Zwolle. De huurling van Ajax heeft zich opgewerkt tot basisspeler onder trainer Ron Jans, die van mening is dat Warmerdam op het middenrif het best tot zijn recht komt. Bij Jong Ajax werd hij door Jaap Stam juist omgeschoold tot linksback, waardoor de vraag rijst hoe de jongeling zichzelf ziet.

Stam, inmiddels hoofdtrainer van Reading, gaf de linkermiddenvelder het advies om een linie te zakken. Op de linksbackpositie was immers meer kans op een doorbraak bij Ajax. Dat advies is Warmerdam nog niet vergeten. "Het is mijn ambitie om volgend seizoen terug te keren bij Ajax als linksback. Daar liggen mijn kansen en daar wil ik me op richten", vertelt hij aan Ajax Life.

Zondag krijgt de 21-jarige Warmerdam de kans om zich te bewijzen tegen zijn eigenlijke werkgever, die op bezoek komt in Zwolle. Als hij scoort, denkt Warmerdam te zullen juichen. Toch spreekt hij van een dubbel gevoel. "Ik wil natuurlijk niet het doelpunt maken, waardoor Ajax aan het einde van de rit de Champions League misloopt."